[Gerucht] Weer een partij die interesse zou hebben gehad in het kopen van Nintendo

Wederom duikt er een gerucht op over een partij die interesse zou hebben gehad om Nintendo te kopen. Onlangs nog schreven we dat Disney in 2016 een poging deed. En eerder deelde Microsoft een brief over hun mislukte overname in 1999. Dit keer zou het gaan om een Amerikaanse multinational conglomeraat, Berkshire Hathaway’s Charlie Munger. Dat kwam naar voren in de recente aflevering van de Grit podcast waarin Activision oprichter Bobby Kotick de uitspraak deed.

Berkshire Hathaway zegt je misschien niets, maar het is het eerste niet-technologie bedrijf met een geschat vermogen van meer dan 1 biljoen dollar. Dan hebben we het over een 1 met 12 (!) nullen: 1.000.000.000.000. Het bedrijf heeft aandelen in onder andere Apple, American Express, Coca-Cola en Heinz. In de podcast vertelde Kotick dat Munger destijds serieus nadacht over het kopen van Nintendo. Niet omdat de beste man zelf zo’n fervent gamer was, maar omdat hij de waarde van de Japanse gamegigant inzag. Kotic vertelde het volgende:

“He goes, ‘You know, I was looking at a couple other companies in your sector. I think if we bought yours, we should buy that company Nintendo, too.’ He said, ‘Have you guys looked at it? I was like, ‘Yeah.’ It was trading [at the time] at like 13 billion, with 7 billion in cash. He goes, ‘You know, I don’t think anything is gonna go really bad before I’m dead, and then if it goes bad after I’m dead, they’ll just chalk it up to the folly of an 82-year-old, so you don’t have to be so concerned about disappointing me.”

(Bron: GameSpot)

Klaarblijkelijk heeft deze interesse nooit tot iets geleid. Gelukkig maar. Bovendien is Charlie Munger in 2023 overleden, dus van hem hoeven we geen nieuwe pogingen meer te verwachten.