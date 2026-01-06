51e Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Animal Crossing: New Horizons

Volgende week donderdag verschijnt de Switch 2-editie van Animal Crossing: New Horizons. Daarom is dit hét perfecte moment om tijdens de 51e Grand Prix van Tetris 99 een thema van dat spel te ontgrendelen. Door de trailer, die onderaan dit artikel te bekijken is, krijgen we een officiële blik op het thema, inclusief de muziek die op de achtergrond afspeelt.

Maar wanneer gaat het evenement eigenlijk van start? Spelers van Tetris 99 krijgen de mogelijkheid om vanaf donderdag 8 januari 08:00 tot maandag 12 januari 07:59 het thema permanent te ontgrendelen. Dit doe je door 100 eventpunten zien te bemachtigen, wat je simpelweg doet door te spelen. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar de spelers worden elke dag alsmaar beter, waardoor het nog best een uitdaging kan zijn om snel punten te verzamelen!