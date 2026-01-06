Dragon Quest VII Reimagined ontvangt openingsfilmpje en krijgt morgen een demoversie

Vanaf donderdag 5 februari kunnen Switch- en Switch 2-bezitters aan de slag met Dragon Quest VII Reimagined. We moeten dus nog een maandje wachten tot het zover is, maar wees niet getreurd! Het officiële YouTube-kanaal van Dragon Quest heeft namelijk het openingsfilmpje van het aankomende spel met de wereld gedeeld. Deze is natuurlijk erg welkom, maar er is nog iets veel leukers aan de video onderaan dit artikel.

Aan het einde van het filmpje is immers te zien dat er een demoversie beschikbaar zal worden gesteld op woensdag 7 januari! Als je daarmee aan de slag gaat is het goed om te weten dat jouw voortgang wordt overgedragen naar de volledige game. Daarnaast krijgen spelers die deze demo uitproberen een beloning in de vorm van een outfit voor het personage Maribel.