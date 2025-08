Aanstaande donderdag is het tijd voor een nieuwe Indie World-presentatie

Vorige week hebben we met z’n alle genoten van de nieuwste Nintendo Direct: Partner Showcase. Het zal je dan vast wel verbazen dat er deze middag een Indie World-presentatie is aangekondigd. Bovendien laat de showcase niet lang meer op zich wachten, want aanstaande donderdag is het al zover. Op 7 augustus kunnen we om 15:00 uur genieten van zo’n 15 minuten, die vol zal zitten met aankondigingen van indiegames.

Fans misten tijdens de Direct van vorige week het spel Hollow Knight: Silksong, maar wellicht wordt die titel over minder dan twee dagen wel in de spotlights gezet. Echter blijft het zoals altijd afwachten welke spellen er getoond worden, al hoeven we dus niet lang meer op de presentatie te wachten. Klik op dit linkje om handmatig via YouTube een melding te ontvangen zodra het zover is.