Releasedatum en nieuwe trailer voor HeistGeist

Het heeft even geduurd, maar drie jaar na de aankondiging verschijnt HeistGeist dan toch voor de Nintendo Switch. Na de nodige vertragingen is het Doublequote Studio toch gelukt om deze deckbuilder-verhaalgedreven-RPG af te ronden. De game verschijnt op 21 augustus digitaal in de Nintendo eShop en gaat te koop zijn voor $19,90. Met de bekendmaking van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

De game speelt zich af in in een cyberpunk toekomst van Centraal Europa waar een ingehuurde dief probeert haar verloren reputatie te redden. Je speelt als Alexandra, een straatwijze dief die op de vlucht is na een mislukte klus. Stel een team van specialisten samen, pleeg complexe overvallen, vecht in kaartgevechten en hack de meest beveiligde bedrijfssystemen. Op de vlucht voor huurmoordenaars en een ontevreden klant moet Alexandra haar best doen om in leven te blijven, terwijl ze zich voorbereidt op de overval van haar leven. Geniet van de cyberpunk setting en ingesproken stemmen. Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de website van de game.

