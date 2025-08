Overzichtstrailer Kirby en de Vergeten Wereld + De Sterrenwereld toont o.a. nieuwe features

Aan het einde van deze maand, op donderdag 28 augustus kunnen we aan de slag met de Switch 2 editie van Kirby en de Vergeten Wereld. Om alvast in de stemming te komen, heeft Nintendo vandaag de overzichtstrailer op YouTube geplaats. Deze is onderaan dit artikel zowel in het Nederlands als in het Engels te bekijken. De volledige titel, Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld, is letterlijk een mondvol en daarom kan het ook niet anders dat er nieuwe Mondvol-vormen aanwezig zijn. Gisteren schreven we over een Japanse afbeelding waarop de drie nieuwe vormen te zien waren. Het was alleen nog onduidelijk wat voor vormen het precies waren. Gelukkig is daar nu antwoord op gekomen!

In de Switch 2-versie van Kirby en de Vergeten Wereld kan onze favoriete kauwgombal namelijk veranderen in een springveer, tandwiel en een reclamebord. Natuurlijk is dat niet het enige, want er is evenals een gloednieuw verhaal toegevoegd: De Sterrenwereld. Dankzij een reusachtige meteor zijn er nieuwe levels aanwezig met de naam Sterrielevels. Verder zijn de graphics en de framerate verbeterd, zijn de vijanden sterker geworden en is er nog veel meer veranderd!

Ben je benieuwd geworden naar alle aanpassingen? Neem dan een kijkje naar de Nederlandse of Engelse trailer:

Ben je door de trailers enthousiast geworden voor Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld? Dan is de volledige titel hier alvast vooraf te bestellen via de My Nintendo Store. Mocht je de originele game al in bezit hebben, dan is er ook een upgrade pack via dezelfde site van Nintendo te koop. Die is via deze link te bestellen.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.