Strania: The Stella Machina EX komt naar de Switch

De shoot-‘em-up Strania: The Stella Machina verscheen oorspronkelijk in 2011. Later, in 2020, kreeg het een verbeterde versie voor de arcadehallen. Zojuist is onthuld dat G.rev de game naar de Nintendo Switch gaat brengen. Dat gaat niet om de originele game, maar om de verbeterde versie Strania: The Stella Machina EX. Deze zal per 23 januari 2025 te koop zijn in de Nintendo eShop.

In Strania: The Stella Machina EX kan je kiezen uit twee kanten van een intergalactische oorlog. Met keuze uit vier verschillende robots en elf wapens kan je op vele manieren de strijd aan gaan en zien wie de winnaar wordt. Bovendien zijn er vier moeilijkheidsgraden waarop de game gespeeld kan worden. Zo zit er voor ieder een passend niveau tussen.

