Morkull Ascend to the Gods ontvangt releasedatum

Morkull Ascend to the Gods kreeg vorig jaar een verwachte releasedatum van 2026 mee. Dat was nog zeer globaal. Door een trailer die door Dojo System op YouTube is geplaatst weten we nu meer. In de trailer wordt namelijk de releasedatum gedeeld voor onder andere de Switch-release. Op 2 april 2026 zal de game uitkomen. De trailer kan je hieronder bekijken.

In deze handgetekende en geanimeerde 2D-actiegame bestuur je opnieuw Morkull, de god van de dood. Het speelt zich af in de wereld van de vorige game: Morkull Ragast’s Rage. Morkull zit gevangen en is zich ervan bewust dat hij in een nieuwe videogame zit. Jij moet hem helpen te ontsnappen, zodat hij zijn duistere plannen kan uitvoeren.

Hoe lijkt jou deze game? Ga jij Morkull Ascend to the Gods op de releasedatum kopen? Laat het ons weten in de reacties!