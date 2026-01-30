After the Wane aangekondigd voor de Nintendo Switch

Nova-box heeft After the Wane aangekondigd, een interactieve graphic novel met prachtige art die de speler keuzes met heftige consequenties laat maken. de game staat gepland voor ergens later dit jaar, en zal ook op de Nintendo Switch verschenen. Iedereen die geïnteresseerd is kan hieronder alvast een trailer bekijken, waarin de magische realisme en hand geïllustreerde animaties goed naar voren komen.

In After the Wane volgen spelers het verhaal van Lena, welke in de voetsporen treed van een moeder die ze nooit gekend heeft. Ze probeert een carrière als danser op te bouwen, maar raakt daar al snel verwikkeld in een ruzie tussen twee dansscholen. Dat niet alleen, ook zal ze moeten omgaan met dingen als liefde, liefdesverdriet en alle andere uitdagingen die bij een volwassen leven komen kijken. Als laatste heeft ze dan ook nog eens mysterieuze stem in haar hoofd. In de game zul je veel keuzes moeten maken die het leven van Lena bepalen, inclusief de consequenties die daaraan hangen. Met de vele kanten die Lena’s kant kunnen opgaan zul je je in ieder geval niet snel vervelen!