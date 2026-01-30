Muzikale RPG People of Note komt naar de Switch 2

Uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Iridium Studios hebben People of Note aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. De release van deze muzikale turn-based RPG staat gepland voor ergens later dit jaar. Als je alvast een indruk wil krijgen van dit muzikale avontuur (en de cinematische video clips waar je mee te maken krijgt) kun je hieronder de trailer bekijken.

In deze turn-based RPG volg je het verhaal van Candence, een pop zangeres die beroemd probeert te worden. In deze wereld, die geheel om muziek lijkt te draaien, doet ze mee aan de “Noteworthy Song Contest’ waar ze echter niet ver komt. Ze realiseert zich dat haar solo-act niet genoeg is om de jury te overtuigen en gaat op pad leden voor haar nieuwe band te verzamelen. Ze reist naar de Rock City of Durandis, de EDM City of Lumina en verder, en verzamelt zo langzaam maar zeker muzikanten uit verre landen.

Maar er borrelt iets onder de oppervlakte… de muzikale energie van de wereld wordt langzaam verwoest door de ‘Harmonic Convergence’ en donkere krachten proberen de natuurlijke harmonie van de wereld te verstoren. Het is misschien niet hun taak, maar Candence en haar bandleden zullen alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat muziek überhaupt nog een toekomst heeft.