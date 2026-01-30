Nintendo reageert op de Switch Online promo-afbeelding van Walmart

Eerder deze week deelde de Amerikaanse winkelketen Walmart een afbeelding op hun website ter promotie van Nintendo Switch Online. Deze afbeelding is boven dit artikel te zien. Zoals je ziet staan op deze afbeelding verschillende games afgebeeld, waarvan de meeste al speelbaar zijn via de online service. Er staan echter ook twee games bij voor wie dat niet geldt. Het gaat hier om Metroid Prime 2: Echoes en Pikmin 2. Tot dusver kun je deze games nog niet vinden binnen de GameCube-sectie van de service. Fans begonnen daarom te speculeren dat deze games binnenkort worden toegevoegd.

Nintendo heeft nu op deze afbeelding gereageerd en aangegeven dat de inclusie van Metroid Prime 2 en Pikmin 2 “incorrect” is. Ze geven aan dat: “deze games niet op de planning staan om binnenkort te worden toegevoegd”. Het is momenteel onbekend wanneer ze wel aan de online service worden toegevoegd, maar zodra wij het weten geven we jullie dat uiteraard meteen door. Hieronder lees je het volledige statement van Nintendo:

“We recently provided a retailer with an image of Nintendo GameCube – Nintendo Classics titles that incorrectly included games that are not planned for release at this time. The image has been removed, and we apologize for any confusion.