Donkey Kong Bananza is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct van woensdag 2 april maakte we voor het eerst kennis met Donkey Kong Bananza. We hebben inmiddels dus iets meer dan drie maanden gewacht, maar vandaag is het wachten eindelijk voorbij. Het nieuwste Donkey Kong-spel is namelijk vanaf nu verkrijgbaar, zowel fysiek als digitaal! De game gaat voor een bedrag van €69,99 over de digitale toonbank, al kost deze titel een tientje meer als je ‘m fysiek in bezit wilt hebben.

Het aanschaffen van Donkey Kong Bananza kan natuurlijk via jouw favoriete winkel of via de Nintendo eShop. Echter kun je het spel ook kopen via de officiële My Nintendo Store. Via de link in de vorige zin zijn tevens ook meteen vette optionele goodies beschikbaar zoals de amiibo, een DK-ton-kussen en een DK-ton-schoudertas. Mocht je liever de game los willen, klik dan op deze link.

Meer over Donkey Kong Bananza:

In Donkey Kong Bananza ga je samen met het opmerkelijke duo Donkey Kong en Pauline op een gloednieuw avontuur. Het actie-avonturenspel bestaat onder andere uit het slopen van je omgeving, het zoeken van gouden bananen en het verkennen van een ondergrondse wereld. In die wereld kom je onder andere plantenrijke baaien, gigantische valleien en zelfs een ijzingwekkende toendra tegen. Zoals je misschien wel begrijpt, zit elke laag vol met verassingen. Verder zijn er nog mystieke krachten, modieuze outfits en nog veel meer!

Ben je benieuwd geworden naar Donkey Kong Bananza? Lees dan onze review en/of bekijk onderstaande releasetrailer!

