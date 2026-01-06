AKIBA LOST krijgt releasedatum

Afgelopen september werd de live-action game AKIBA LOST aangekondigd voor o.a. de Switch en Switch 2. Er was toen nog sprake van een release ergens in 2026. Maar nu, aan het begin van 2026 onthult IzanagiGames dat hun gloednieuwe game op 17 september 2026 uitkomt.

Zoals gezegd is AKIBA LOST een heuse live-action game, dus met beelden van echte mensen. De titel wordt dan ook gemaakt in samenwerking met Nippon Television Network Corporation en Nippon Television AX-ON, beide bekend van dramaseries. Omdat het een live-action game betreft, bestaat de game uit talloze uren video-opnames en vele afbeeldingen. Gezamenlijk zorgt dat voor ongeveer twintig uur aan gameplay. In Japan gaat er ook een fysieke versie van de game uitkomen, maar vooralsnog kunnen wij hem in het Westen alleen digitaal aanschaffen.

In het verhaal switch je regelmatig tussen het perspectief van de protagonist en de zes vrouwen. Dertien jaar geleden raakten er zes meisjes vermist. Maar de zaak werd nooit opgelost. Totdat er opeens gekke dingen beginnen te gebeuren. Het start allemaal met de aankondiging van Daiki Shinjo dat hij een game rond deze zaak gaat maken. Maar dan raakt zijn zusje, één van de zes vrouwen van de cast, vermist en komt er een dreigend telefoontje binnen. De vraag is nu: wordt de ontwikkeling van de game wordt of gaat de tragedie zich herhalen? Mocht je meer willen lezen/zien, check dan vooral onderstaande trailer, en/of neem een kijkje op de officiële website.

Komt AKIBA LOST op jouw wensenlijstje voor 2026? Laat het ons weten in de reacties!