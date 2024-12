Gal Guardians: Servants of the Dark heeft een releasedatum en nieuwe trailer

Gal Guardians: Servants of the Dark, de opvolger van Gal Guardians: Demon Purge verschijnt op 27 maart 2025 voor de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever PQube en ontwikkelaar Inti Creates zojuist bekendgemaakt op X. De game komt bij ons digitaal beschikbaar en gaat in de Nintendo eShop te koop zijn voor €28,49. Alleen in Japan verschijnt er op 24 april 2025 ook een fysieke versie voor de Nintendo Switch.

Gal Guardians Servants of the Dark is releasing digitally on March 27th, 2025!



See Gal Guardians new fully-fledged Metroidvania in action in our newest trailer here: https://t.co/sLxYbrMQ5C



Look for more details soon from our partner, @PQubeGames! — INTI CREATES (@IntiCreatesEN) December 11, 2024

Gal Guardians: Servants of the Dark is een 2D Metroidvania. In deze game staan twee nieuwe demonen jagers centraal: de zussen Kirika en Masha. Zij zijn de dienstmeisjes van Demon Lord Maxim. Allebei de zussen hebben hun eigen unieke vaardigheden en aanvalsmogelijkheden. Spelers moeten kiezen welke zus ze willen besturen terwijl ze zich een weg banen door de onderwereld. Onderweg komen ze de nodige bossfights tegen in een poging hun meester Demon Lord Maxim te doen herleven. Nieuw in deze Gal Guardians is een online coöp-mogelijkheid voor twee spelers.

Nieuwsgierig geworden naar deze game? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder.

Kijk jij ernaar uit deze nieuwe Gal Guardian te gaan spelen? Laat het ons weten in de reacties!