Cuphead keert terug in twee nieuwe games

Summer Game Fest werd vandaag onderbroken door een belangrijk nieuwtje uit de wereld van Studio MDHR. Als eerste werd er onthuld dat er een gloednieuwe handgeanimeerde Cuuphead-game in de maak is. Helaas is deze game wel nog vroeg in ontwikkeling dus het zal een tijdje duren voor die zal verschijnen.

Echter, de studio is ondertussen ook bezig met een ander project. Een klein team van de studio is Mighty Cuphead Adventure aan het ontwikkelen. Deze game is een fast-action platform shooter in een 8-bit stijl. De game is gemaakt alsof het in de jaren 80 is gemaakt. Zo is het ontwikkeld met de specificaties voor de Sega Master System in het achterhoofd. Dat betekent dan ook dat naast moderne platformen, de game ook op dat apparaat fysiek verkrijgbaar zal zijn.

Een korte teaser van de game werd al getoond, maar meer zal de komende maanden onthuld worden. Een releaseperiode en exacte lanceerplatformen zijn niet bekend gemaakt.