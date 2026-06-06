007 First Light krijgt nieuwe content met Bawma

Hoewel 007 First Light nog niet beschikbaar is op de Switch 2, is er al wel bekend dat er wat extra content aan zit te komen. De DLC is een verhaalmissie met in de hoofdrol het personage Bawma. Dit personage is gespeeld door Lenny Kravitz en zit ook al in de originele game. Echter, daar krijgt die maar zeer beperkt de aandacht.

De nieuwe missie ga je als Bond naar Aleph om Bawma te helpen. In Aleph iiis Bawma de ‘Pirate King’, maar hij is op relatief goede voet met MI6. Je wordt daarom speciaal door hem aangevraagd. Hoewel er weinig bekend is over de missie weten we dat het een uiterst gevoelige zaak is. Bovendien zou je er een belangrijke beloning voor moeten kunnen krijgen.