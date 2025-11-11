All Hands on Deck is nu te spelen op de Nintendo Switch

Het wachten op het eerste spel van het Nederlandse Studio Mantasaur is eindelijk voorbij. All Hands on Deck is namelijk vanaf vandaag te spelen op Nintendo’s hybride console en pc. Om dat te vieren is er een releasetrailer op het YouTube-kanaal van Nintendo of America. De game gaat voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 1 december 25% korting.

All Hands on Deck is een coöp puzzel-platformspel waarin je het leven doorgaat als Lefty en Righty. Aangezien deze personages handen zijn, gebruik je de Steen, Papier en Schaar-krachten om gezamenlijk puzzels op te lossen. Daarnaast verken je drie speelse werelden vol geheimen en uitdagingen en red je diverse vermiste knuffels. Als laatste zijn er ook een aantal cosmetische opties die je toe kunt passen op Lefty en Righty.