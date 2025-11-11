Releasedatum voor Death Match Love Comedy!

Eindelijk is er dan een releasedatum voor de Westerse release van visual novel Death Match Love Comedy!. In 2020 hadden we het erover: de remake van visual Novel Death Match Love Comedy! zou naar de Switch komen. En dat kwam hij in 2021 ook… in Japan. In 2024 hadden we het er weer over, want PQube maakte bekend dat de Westerse release gepland was voor 2025. Nu is er dan een concrete datum: 19 februari 2026. Zes jaar na het eerste bericht gaat dit bijzondere verhaal ook bij ons te ervaren zijn!

Waar gaat Death Match Love Comedy! over?

Death Match Love Comedy! is een visual novel die slapstick humor, occulte ervaringen en romantiek met elkaar mixt en er zijn compleet eigen ding van maakt. Het verhaal gaat over eerste jaar student Kei Yagi, die op het punt staat om niet één, maar twee liefdesverklaringen van klasgenootjes te ontvangen, wanneer hij plotseling explodeert! En alhoewel deze explosie gelukkig al snel een illusie blijkt te zijn komt hij erachter dat hij een vloek op zich heeft rusten die ervoor zal zorgen dat hij, de volgende keer dat hij een liefdesverklaring ontvangt, daadwerkelijk zal exploderen.

Er zijn veel verschillende eindes in dit bizarre verhaal, welke gelukkig makkelijk genavigeerd kunnen worden door middel van een kaart. Hierop kun je punten in tijd kiezen die je al gehad hebt om nieuwe eindes te onderzoeken. Deze game is trouwens van dezelfde makers als Raging Loop, dus als je die game leuk vind is deze zeker aan te raden!