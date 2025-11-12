Coffee Talk Tokyo krijgt releasedatum

Coffee Talk Tokyo werd in augustus 2024 tijdens de Indie Showcase aangekondigd. De game zou in 2025 moeten verschijnen, maar we zijn ruim een jaar verder en is er nog geen zicht op een release. Tot nu dan, want inmiddels is er dan toch een releasedatum onthuld. Coffee Talk Tokyo verschijnt op 5 maart 2026 voor de Nintendo Switch. Dat laten uitgevers en ontwikkelaars Chrous Worldwide en Toge Productions weten.

Coffee Talk-serie, een cozy visual novel

Coffee Talk Tokyo is niet de eerste game uit de reeks. De eerste game, die gewoon Coffee Talk heet, kwam in 2020 al uit. In 2023 kwam het vervolg uit, Coffee Talk Episode 2. Ook in dit nieuwe deel, Coffee Talk Tokyo, houd jij je bezig met koffie en thee zetten voor je trouwe clientèle, terwijl je naar hun verhalen en problemen luistert. Je hebt een klein barretje in de grote hoofdstad, waar uiteenlopende klanten langskomen voor een bakkie troost. Lekker kabbelend, lekker cozy. In Coffee Talk Tokyo kun je je koffie-brouw-skills de vrije loop laten met nieuwe mechanics. Ondertussen geniet je weer van de relaxte soundtrack van Andrew “AJ” Jeremy. De componist die ook verantwoordelijk was voor de muziek van de eerste twee delen. Bekijk vooral de nieuwe trailer voor de titel, die vind je hieronder.

Wist je trouwens dat we het eerste deel gereviewed hebben? Je leest er hier alles over.

Komt Coffee Talk Tokyo op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!