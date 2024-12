Verhalende platformer Blueberry aangekondigd voor Nintendo Switch

Indie studio Mellow Games heeft hun nieuwste project aangekondigd, namelijk de verhalende 2D-platformer Blueberry. Een precieze releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ons een emotioneel avontuur staat te wachten.

Blueberry is een verhaal gedreven reis door de gedachten van een getraumatiseerde vrouw genaamd Blueberry. Tijdens je reis beklim je de ‘Tower of Life’, herleef je haar belangrijkste herinneringen en verzamel je puzzelstukjes om het mysterie van haar verleden te ontrafelen. Laat je niet misleiden door het prachtige artwork. Deze game snijdt gevoelige thema’s aan als depressie en jeugdtrauma’s en belooft een emotioneel avontuur te worden. Qua gameplay combineert Blueberry verschillende elementen zoals het springen van platform naar platform, het spelen van minigames en het maken van keuzes in dialoog met andere personages.

Nieuwsgierig geworden naar deze game? Bekijk dan de officiële trailer hieronder. Komt Blueberry op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!