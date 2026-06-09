[Update] Xenoblade Chronicles 1, 2 & 3 krijgen dit jaar Switch 2 Editions

Monolith Soft wilt graag al hun games van de Switch op de beste kwaliteit hebben voor de Switch 2. Na de eerder verschenen Switch 2 Edition van Xenoblade Chronicles X, is het nu de beurt aan Xenoblade Chronicles 1, 2 en 3. Al deze games kostten € 69,99 of € 9,99 voor een upgradepack. Voor Xenoblade Chronicles 1 is de versie vanaf vandaag te krijgen, tenminste de digitale editie. Fysiek verschijnt hij op 30 juli. Voor het tweede deel is het 30 juli voor de digitale versie en 1 oktober voor de fysieke. Tot slot komt deel 3 tegelijk uit fysiek en digitaal op 3 december. Alle games moeten in 4K (via tv) met 60 fps of 1080p met 60 fps op handheld te spelen zijn.

Verder zullen er ook nieuwe features in de games zitten. Voor deel 1 is dit een snel voertuig, nieuwe speelstanden, nieuwe uitrustingen en ingesproken stemmen voor de Heart-to-heart-scènes. Voor deel 2 kun je Blades besturen in nieuwe action battles, is er een nieuwe quest en nieuwe outfits voor Pyra en Mythra. Voor het derde deel is het nog niet bekend gemaakt.

Update: Mocht je van Xenoblade Chronicles 2 de Torna DLC los hebben gekocht kun je daarvoor los een gratis upgrade krijgen. Anders zit die update bij de upgradepack.