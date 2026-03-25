Welkomstversie Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen is nu te downloaden

Donderdag 16 april is het eindelijk zover: dan verschijnt Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen op de Nintendo Switch. We moeten dus nog een paar weekjes wachten op het volledige spel, maar wees niet getreurd. Als je namelijk écht niet kunt wachten, dan hebben we goed nieuws voor je! Vanaf nu is er namelijk een gratis welkomstversie van de nieuwste Tomodachi Life-game te downloaden via de Nintendo eShop of de officiële Nintendo-website. De voortgang van deze speciale demo neem je natuurlijk mee naar de volledige titel. Daarnaast ontvang je een hamsterkostuum voor je Mii-personages als je de demoversie weet te voltooien.

In Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kom je op een eiland vol gekkigheid, drama en liefde terecht. Als beheerder krijg je de taak om allemaal Mii-personages te creëren, die vervolgens hun eigen leven kunnen op bouwen. Toch moet je ze ook een handje helpen door de bewoners te helpen ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden. Daarnaast zijn er relaties op te bouwen en allerlei dwaze dingen te beleven. Het eiland is overigens geheel naar eigen smaak in te richten, waardoor je jouw creativiteit de vrije loop kunt laten gaan! Dus, waar wacht je nog op? Laat al jouw dromen snel uitkomen!