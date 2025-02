NetEase is in gesprek met Nintendo voor Marvel Rivals op de Switch 2

Stukje bij beetje komt er van ontwikkelaars nieuws over hun plannen voor de Switch 2. De meeste grote partners zullen waarschijnlijk tot de Direct van 2 april wachten met aankondigingen, maar anderen laten al wat dingen los. Eén van de voorbeelden is het bedrijf NetEase. Dit bedrijf heeft verschillende bekendere games uitgebracht, maar deze hebben tot nu toe Nintendo altijd overgeslagen. Hun recente hit Marvel Rivals hebben ze al van gezegd dat die niet naar de originele Switch zal komen. Echter, de Switch 2 heeft een kans volgens een gesprek met IGN.

In het gesprek laten ze weten al te kijken met Nintendo voor developer kits en wanneer Marvel Rivals een goede performance op het apparaat kan behalen willen ze het spel er naartoe brengen. De volledige quote is hieronder te lezen.

“We’re already in contact with Nintendo and working on some development kits. And whenever we find that we could provide great performance for our game on Switch 2, we’re open to that. The reason why we didn’t launch it onto the Switch, it was the first generation of that device they cannot provide a great experience for our gameplay. So if it could achieve that goal, we’re open to that.” ~ Weicong Wu, producer Marvel Rivals