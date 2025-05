Amber Isle krijgt een fysieke release

Nadat de game eerder digitaal verscheen, komt Amber Isle nu ook fysiek naar de Nintendo Switch. De fysieke versie ligt vanaf 3 juli 2025 in de winkels en is inmiddels te reserveren bij verschillende webshops zoals Amazon.

In Amber Isle run je de enige winkel op een eiland dat wordt bewoond door Paleofolk. Dat zijn prehistorische bewoners zoals dinosaurussen, mammoeten, zeedieren en andere uitgestorven soorten. Elke klant heeft zijn eigen wensen en gedrag. Misschien heeft een brachiosaurus een doek nodig die lang genoeg is voor zijn nek, of zoekt een microraptor een extra klein stoeltje. Jij zorgt ervoor dat je winkel aan al die verzoeken voldoet. Met de winst die je maakt, kun je het eiland verbeteren, nieuwe gebieden vrijspelen en Amber Isle stap voor stap weer opbouwen. Je kunt je winkel volledig aanpassen, vriendschappen sluiten met bewoners en zelfs je eigen Paleofolk-personage maken.

Ga jij voor de digitale of fysieke versie? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de foto van de fysieke release!