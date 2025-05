Krijgt The Witcher 3 mod support op de Switch?

Je zou het bijna vergeten met alle aandacht die nu naar de Switch 2 en de bijbehorende Cyberpunk 2077-release gaat, maar The Witcher 3: Wild Hunt viert dit jaar zijn tiende verjaardag! Om dat te vieren introduceert CD Projekt Red mod support voor consoles. Alle consoles? Nee, dat helaas niet. Op dit moment zijn er geen plannen om deze feature ook op de Nintendo Switch uit te rollen. Maar laten we de hoop nog niet opgeven…

Er komt volgende week immers een gloednieuwe console aan. Eentje die aanzienlijk meer in zijn mars heeft dan zijn voorganger. Eentje die misschien best geschikt zou zijn voor mod support voor een game als The Witcher 3. Een belangrijke kanttekening is echter wel dat er op dit moment geen plannen zijn om The Witcher 3 opnieuw uit te brengen voor de Switch 2. CD Projekt Red laat hier geen woord over los en geeft aan dat alle focus op dit moment op Cyberpunk 2077 ligt (en nog een onbeduidend projectje genaamd The Witcher 4, no biggie). Begrijpelijk. Maar wat niet is, kan nog komen. The Witcher 3 wordt immers gezien als een van de beste action RPG’s van deze tijd, en dankzij de Netflix serie – of je hem nu goed vindt of niet – heeft de franchise meer bekendheid vergaard. Een Switch 2-release zou dus helemaal zo gek nog niet zijn, toch?