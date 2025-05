Remnants of the Rift is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Mooncat Games en Bromio vieren de release van Remnants of the Rift met een gloednieuwe launchtrailer. De psychedelische roguelite tactiekgame is vanaf nu verkrijgbaar en maakt zijn debuut op de Nintendo Switch.

In Remnants of the Rift speel je als Morgan, een huurling die missies uitvoert in The Bast een mysterieuze dimensie die is ontstaan na een bizarre botsing tussen werelden. Elke missie verloopt in real-time, maar je kunt altijd pauzeren om tactisch na te denken, je aanvallen te plannen en het slagveld te overzien. Dankzij de mix van strategie en actie, gevechten die steeds veranderen, en volop uitrusting om je speelstijl aan te passen, is geen enkele run hetzelfde. Sluit bondgenootschappen, verzamel betere gear, en duik steeds dieper de dimensie in.

Durf jij het aan om The Bast in te duiken en je eigen strategie te bepalen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!