Switch OLED bundel met Super Mario Bros. Wonder aangekondigd voor Amerika

Hoewel we allemaal bezig zijn met de Switch 2 is er vandaag toch een nieuwe Switch bundel aangekondigd. Over 3 weken op 10 maart is het namelijk weer Mario day. Oftewel mar10 day. Om dit te vieren heeft Nintendo vandaag daarom een nieuwe Switch OLED bundel aangekondigd voor Noord-Amerika. Deze bundel bevat een exemplaar van Super Mario Bros. Wonder alsmede 3 maanden Nintendo Switch Online. De bundel kost in totaal $349,99 en is daar 1 maart verkrijgbaar. Hieronder zie je een afbeelding van de bundel.

Nintendo heeft nog niet aangekondigd wat ze verder van plan zijn op 10 maart en of ze voor ons Europeanen ook een leuke verrassing hebben. Wellicht dat ze hier binnenkort meer over horen. Er zit ten slotte nog maar 2’en halve week tussen. Dit jaar markeert ook de 40ste verjaardag van Mario. Tijdens het vorige jubileum bracht Nintendo onder andere Super Mario 3D All-stars uit, een collectie met de eerste drie 3D Mario-games. Alsmede Super Mario 35. Een battle royale-game gebaseerd op Super Mario Bros.

Het is echter niet te verwachten dat Nintendo voor 10 maart grote Mario-games gaat aankondigen voor 10 maart. Ze willen deze aankondigingen natuurlijk achter de hand houden voor de uitgebreide Switch 2 Direct op 2 april. Wat Nintendo ook op 10 maart gaat doen. Met een nieuwe Mario Kart in opkomst en een grote kans op een nieuwe 3D Mario in het najaar belooft 2025 in ieder geval een erg goed jaar te worden voor onze loodgieter.