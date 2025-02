De starttijd van de Nintendo Switch 2 Direct is bekend

Op 16 januari werd de Nintendo Switch 2 en een nieuwe Mario Kart officieel onthuld voor een release in 2025. Echter, er werd buiten het design weinig onthuld. Dus echt nieuwe info kregen we nog niet. Wel werd in de trailer er een Nintendo Direct aangekondigd voor 2 april. Een tijdstip was nog niet bekend, alleen dat over de hele wereld de Direct op 2 april zou verschijnen.

Nu heeft Nintendo bekend gemaakt dat wij de Direct om 15:00 Nederlandse tijd kunnen bekijken. Het is in elk geval een betere tijd dan de presentatie van de eerste Switch. Die was voor ons midden in de nacht.