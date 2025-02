“How it all began” cutscene van Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition gedeeld

De Switch-versie van Xenoblade Chronicles X verschijnt over een maand voor de Nintendo Switch. Op 20 maart kunnen we met de Switch versie van de game aan de slag. Om dit te vieren wilt Nintendo de Xenoblade-fans die deze game nog niet hebben gespeeld alvast lekker maken met een toffe cutscene. Je kunt de cutscene hieronder bekijken. In de cutscene leren we meer over de lore van de game en hoe de wereld van de game is geworden zoals die is. Het is de opening cutscene van de game. Aan de hand van de beelden kun je dus ook mede concluderen hoe “definitive” deze editie daadwerkelijk is. Ben jij een Xenoblade Chronicles-fan en kun jij niet wachten op deze Switch-versie? Laat het weten in de reacties!