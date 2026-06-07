Among Us Story: On Guard nu ook bevestigd voor Switch (2)

Tijdens Summer Game Fest werd er een nieuwe game van Among Us aangekondigd. De trailer van Among Us Story: On Guard die op dat moment getoond werd had alleen Steam als platform, maar de officiële website benoemd ook de platformen van Nintendo. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de game moet dus naar pc, Switch en Switch 2 komen.

Deze nieuwe game laat spelers een single player verhalende game ervaren binnen het universum van Among Us. Het principe is redelijk gelijk aan het originele spel. Als speler wordt je in een simulator gestopt om te trainen als beveiliger. Dit om te zorgen dat jij en je crewmates een betere kans van overleven hebben. Het is aan jou om de moorden in de simulator op te lossen en taken te voltooien. Maar doe het snel, anders zal de impostor jou te grazen nemen.

Het zal geen hele lange game worden, maar er zullen drie verschillende eindes beschikbaar komen. Hoe erg ze verschillen is nog niet bekend. Ook een prijs is nog niet bekend.