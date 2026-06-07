Star Trek: Shadow Frontier, gemaakt door Bloober Team, is aangekondigd

Bloober Team heeft het maar druk. Naast Cronos en het ondersteunen daarvan hebben ze deze week zowel SAW: Genesis als Star Trek: Shadow Frontier aangekondigd. Dit ook naast het werken aan de mysterieuze, exclusief voor Switch 2 gemaakte, Project M. Hoewel we nog moeten wachten op Project M is Star Trek wel voor de Switch 2 (naast PS5, Xbox Series S|X en pc).

Voor nu is er alleen een korte teaser gegeven met “coming soon” dus een releasedatum is nog niet bekend. Echter, de eerste informatie kliinkt al als klassiieke Bloober Team gameplay met een Star Trek laagje eroverheen. De game is een verhaalgedreven pyschologische action-adventure game die je in de derde persoon speelt. Je volgt het personage Ro Laren die is neergestort op een onbekende planeet. Deze planeet is volledig overgenomen door een enkele bewustzijn en neemt dan ook langzaam jouw gedachten over.

Des te meer je onderzoekt om de wereld te begrijpen, des te verder je in de greep van het bewustzijn komt. De enige hoop die je nog het is het mysterie op te lossen en je verleden te accepteren. Ondertussen doet de planeet er alles aan om dit tegen te gaan. Met gevaar en vijanden die constant op de loer liggen. Volgens de aankondiging moet de gameplay ontdekking, puzzels, gevechten, cinematische wereldbuilding en een intens verhaal brengen.