Animal Crossing: New Horizons krijgt Switch 2-editie én nieuwe content (S1 & S2)

Kreeg jij net ook een pushmelding van de Nintendo Today!-app met nieuws over Animal Crossing: New Horizons? Nintendo onthult hiermee onverwachts de komst van een Switch 2-editie voor de game én nieuwe content. Op 15 januari 2026 verschijnt zowel de Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition als de gratis content-update voor alle spelers. Dit heuglijke nieuws deelt Nintendo in een ruim 12 minuten durende aankondigingstrailer die je onderaan dit bericht kunt bewonderen (in het Nederlands of het Engels).

Wat mogen we van de Switch 2-editie verwachten?

De grote vraag is natuurlijk welke verbeteringen de Switch 2-editie biedt. Dat zijn:

Verbeterde resolutie (4K in tv-stijl)

Muisbesturing met de rechter Joy-Con 2-controller voor het inrichten van je huis, eigen ontwerpen en handgeschreven teksten op het mededelingenbord.

Vind eilandbewoners door in de game de megafoon te gebruiken en hun namen te roepen. Dit werkt via de ingebouwde microfoon van de Nintendo Switch 2.

Je kunt met 12 spelers tegelijk spelen, mits iedereen de Nintendo Switch 2 Edition speelt.

Speel met vrienden via CameraPlay. Verbind een compatibele USB-camera (wordt apart verkocht) en zie hun reacties in de game terwijl jullie samen jullie eiland verkennen.

Nintendo Switch 2-spelers kunnen bij de lancering op 15 januari kiezen voor een digitale (€64,99) of fysieke versie van Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition. Voor spelers die al de Nintendo Switch-versie hebben komt er een betaald upgradepakket á €4,99. Pre-orders voor het betaalde upgradepakket zijn vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop.

Nieuwe eilandervaringen in versie 3.0

Voor zowel Switch 1 als Switch 2 spelers komt er op 15 januari 2026 ook een gratis update uit met nieuwe content. Deze versie 3.0 zit vol nieuwe eilandervaringen. Zo bevat het een nieuw resort hotel gerund door Kapp’n’s familie, nieuwe thema-items en personages, extra exclusieve items zoals Sluimer Eiland voor Nintendo Switch Online-leden en meer:

De grote opening van het hotel : Op de pier wordt een hotel geopend gerund door de familie van Kapp’n. Om gasten van buiten het eiland aan te trekken kun je een handje helpen door bijvoorbeeld hotelkamers te decoreren. Daarnaast kun je nieuwe meubels en kleding vinden in de souvenirwinkel, en paspoppen aankleden met kleding die hotelgasten kunnen dragen.

: Op de pier wordt een hotel geopend gerund door de familie van Kapp’n. Om gasten van buiten het eiland aan te trekken kun je een handje helpen door bijvoorbeeld hotelkamers te decoreren. Daarnaast kun je nieuwe meubels en kleding vinden in de souvenirwinkel, en paspoppen aankleden met kleding die hotelgasten kunnen dragen. Een opgeruimd leventje : Trek in een frisse start? Dan kun je naar Resetti’s Rommelruimerij gaan om je eiland weer netjes te maken. Ook kun je de opslag van je huis uitbreiden voor de opslag van in totaal 9.000 voorwerpen, waaronder nu ook bomen, bosjes en bloemen.

: Trek in een frisse start? Dan kun je naar Resetti’s Rommelruimerij gaan om je eiland weer netjes te maken. Ook kun je de opslag van je huis uitbreiden voor de opslag van in totaal 9.000 voorwerpen, waaronder nu ook bomen, bosjes en bloemen. Sluimereiland : Spelers die lid zijn van Nintendo Switch Online kunnen tot drie eilanden ontwerpen en opslaan om er online met vrienden op te spelen. Kies het formaat en de lay-out van je eiland, bouw en ontwerp samen met je vrienden, open je inventaris om het eiland te decoreren en nodig bewoners van je thuiseiland uit.

: Spelers die lid zijn van Nintendo Switch Online kunnen tot drie eilanden ontwerpen en opslaan om er online met vrienden op te spelen. Kies het formaat en de lay-out van je eiland, bouw en ontwerp samen met je vrienden, open je inventaris om het eiland te decoreren en nodig bewoners van je thuiseiland uit. Samenwerkingen: Verzamel in de game Nintendo-producten zoals de Ultra Hand en Nintendo-systemen om je eiland een klassiek tintje te geven. Door specifieke Nintendo-systemen in de game te gebruiken, kunnen Nintendo Switch Online-leden een aantal klassieke Nintendo-titels spelen. Daarnaast voegt deze update LEGO®-voorwerpen toe. Ook kun je sommige amiibo uit de The Legend of Zelda-serie en Splatoon gebruiken om bepaalde personages op je eiland uit te nodigen én diverse voorwerpen te ontgrendelen die op deze series zijn geïnspireerd.

Word jij ook zo enthousiast van deze aankondiging voor Animal Crossing: New Horizons? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd!

Nederlandse trailer

Engelse trailer