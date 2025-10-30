Promise Mascot Agency krijgt fysieke Switch-release

De bijzondere game Promise Mascot Agency verscheen in april van dit jaar voor de Nintendo Switch. Het ging toen om alleen een digitale release. Het goede nieuws is nu dat er ook een fysieke versie van de game gaat komen, voor de Nintendo Switch én de PlayStation 5. Ontwikkelaar Kaizen Game Works heeft hiervoor de handen ineengeslagen met uitgever Lost in Cult. Liefhebbers van de games van deze studio hadden hier wellicht al op gehoopt aangezien dit ook bij Paradise Killer – de eerste game van Kaizen Game Work – gebeurde.

Verschillende versies

Wanneer de fysieke versies precies uitkomen is nog niet bekend, maar de uitgever verwacht ergens in Q1 van 2026. Wel weten we dat er verschillende versies beschikbaar gaan komen. Uiteraard de standaardeditie die bij de bekende retailkanalen te koop gaat zijn. Waarschijnlijk voor een bedrag van rond de €29,99. Daarnaast zijn er twee ‘Lost in Cult Store-exclusive’ versies aangekondigd. Dit zijn edities die alleen via de uitgever zelf aan te schaffen zijn. Het gaat om:

Variant Cover: die bevat de standaardversie van de game maar met een exclusieve artworkcover, anders dan die van de standaardeditie (€29,99).

EDITIONS Variant: een gelimiteerde uitgave (3000 exemplaren voor de Switch) met naast de game ook allerlei goodies zoals bijvoorbeeld een artboekje, poster en slipcase (€59,99).

Bundel met ook de fysieke versies van Arco en Paper Trail, inclusief de goodies van de drie gelimiteerde uitgaves (€179,99).

Neem hier een kijkje als je meer wilt weten over de verschillende Lost in Cult Store-exclusive versies.

Promise Mascot Agency: heerlijk absurd

Mocht je geen idee hebben waar Promise Mascot Agency over gaat lees dan gewoon onze review. Daarin komen we tot de conclusie dat deze ‘open-world mascot management crime drama’ gewoon een heerlijk absurde game is. Ik citeer: ‘het is de origineelste game die ik in tijden gespeeld heb. Hoewel de gameplay mechanieken op zichzelf niet zoveel doen, heeft Kaizen Game Works het voor elkaar gekregen om dit om te toveren tot een uiterst vermakelijke ‘collect-a-ton management-exploration-game’. De personages, het schrijfwerk en het verhaal tillen het geheel daarna tot een nieuw niveau. De absurditeit is wellicht niet voor iedereen weggelegd, maar verder is de game een absolute aanrader.’

Kijk jij uit naar deze fysieke release van Promise Mascot Agency?