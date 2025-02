Annapurna Interactive Showcase 2025 aangekondigd

Gamestudio/uitgever Annapurna Interactive geeft volgende week maandag om 6 uur ’s avonds een update over hun projecten. Momenteel is alleen de nieuwe game Morsels voor de Switch aangekondigd. Maar mogelijk komt daar verandering in nu de Switch 2 zijn opwachting maakt. Hoe het ook zij, 24 februari gaan we erachter komen. Als we Annapurna mogen geloven, hebben ze ook verrassingen voor ons in petto!

Een aantal spellen van Annapurna Interactive is al op de Switch verkrijgbaar. Denk aan Stray, waar je als kat een futuristische stad verkent. of aan point-and-click mysterie Kentucky Route Zero. Helaas staan er ook games op de planning waar nog geen Switch-release van is aangekondigd. Heb jij nog een Annapurna-game die je graag op de Switch (2) zou willen zien? Laat het ons weten in de comments!