Nintendo Switch Online gamevouchers niet geldig voor Switch 2 exclusives

Nintendo heeft de afgelopen jaren voor Nintendo Switch Online abonnees een speciale actie gehad. Voor € 99,- kun je twee gamevouchers kopen die je voor hun games op de eShop kunt gebruiken. Dit konden eigenlijk alle games zijn en als je het slim besteedde kon je dus 20 tot 30 euro aan korting krijgen. Nu is in elk geval bekend dat de huidige vorm in elk geval niet werkt voor exclusieve games voor de Switch 2. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de prijs van de games. Er wordt namelijk voor volgende generatie een prijsverhoging verwacht.

De informatie dat ze niet geldig zijn, komt van Nintendo hun eigen site. Zoals op deze pagina, hierin staat onderaan specifiek dat de vouchers niet geldig zijn voor Switch 2 exclusieve games. Of Switch 2 games die cross generation uitkomen (onbekend of die er uberhaupt zijn) is onbekend. Ook is het onbekend of er een nieuwe variant komt voor de Switch 2. Het is wel opvallend dat dit omhoog komt op dezelfde dag als het nieuws rondom het stopzetten van de Gouden Punten.