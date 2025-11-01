Asterix & Obelix: Mission Babylon is nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Asterix & Obelix: Mission Babylon is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch, en om dat te vieren is er een nieuwe launch trailer verschenen. In deze platform avonturengame verlaten onze favoriete Galliërs hun dorp voor een reis richting het verre Parthische Rijk, dat wordt bedreigd door een Romeinse invasie. Wanneer de koning wordt vergiftigd door een listige tovenaar die samenwerkt met Caesar, trekken Asterix en Obelix eropuit om de ingrediënten voor het tegengif te vinden en de dag te redden.

Tijdens hun tocht verkennen spelers vier kleurrijke werelden, komen ze uiteenlopende vijanden tegen en delen ze uiteraard flink wat welgemikte klappen uit. De game bevat twintig levels vol actie, humor en bekende elementen uit de Asterix-stripwereld. Je kunt solo spelen of samen met een vriend in lokale co-op.

Ga jij de Romeinen een lesje leren? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de launch trailer!