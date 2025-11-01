Final Frontier Story komt naar de Nintendo Switch op 6 november

Na een tijdje zonder nieuwe Kairosoft-games op Nintendo Switch, verschijnt Final Frontier Story volgende week. Volgens de Nintendo eShop is de release op 6 november 2025.

In deze simulatiegame bouw je je eigen stad… in de ruimte! Creëer een gezellige en levendige intergalactische stad te midden van het koude heelal. Bouw winkels, parken en attracties om je inwoners en toeristen blij te houden. Probeer de perfecte balans te vinden tussen plezier en comfort, zodat iedereen tevreden blijft. Op je planeet kom je allerlei vreemde monsters tegen. Train piloten en upgrade je gevechtsvliegtuigen om je stad te beschermen. Met hulp van nieuwe buitenaardse vrienden kun je evenementen organiseren en meer bezoekers aantrekken. Zo wordt jouw stad langzaam maar zeker de populairste plek in de hele melkweg. Dankzij een autopilotsysteem kun je ruimtegevechten aangaan en je piloten opdrachten geven om te winnen.

Ben jij klaar om de beste stad van het heelal te maken? Laat het weten in de reacties en kijk hier de trailer!