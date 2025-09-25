[Review] Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian – Terugkeer naar turn-based

De Atelier-reeks loopt inmiddels alweer bijna dertig jaar. In die tijd zijn er tientallen games verschenen en het eind is nog lang niet in zicht. Begin dit jaar nog kwam Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land uit op de Nintendo Switch. Onze review kan je hier lezen. Alsof dat nog niet genoeg Atelier was voor dit jaar komt in november Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack uit en releaset op 26 september de gloednieuwe game Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian. Dit deel belooft de terugkeer naar turn-based te zijn, nadat in de afgelopen games de focus lag op real-time. Of dit een stap in de juiste richting is, lees je in onze review van Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian.

Oorsprong

Voor Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian het levenslicht zag, was er al een andere Atelier Resleriana. Begin 2024 kwam Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & Polar Night Liberator uit voor smartapparaten. Net een jaar na release werd al de stekker uit deze game getrokken in het Westen. De game is daardoor alleen nog in Japan speelbaar. Bovendien zorgde die beslissing ervoor dat Atelier-fans niet meer het verhaal en de wereld van Atelier Resleriana konden beleven. De Atelier Resleriana-game die nu op onder andere de Nintendo Switch verschijnt is niet dezelfde game. Het speelt zich daarentegen wel af in dezelfde wereld en tijdlijn, wat het mogelijk maakt om toch kennis te maken met Atelier Resleriana. Voor mij was deze Switch-game ook de eerste kennismaking ermee, nadat ik andere Atelier-games al had gespeeld op de Switch.

Een geheime kamer

Wanneer Rias Eidreise een gesprek overhoort, weet ze dat ze de ruïnes in wil om op onderzoek te gaan. Er zou daar iets mysterieus zijn. Maar eenmaal in die ruïnes raakt ze verdwaald. Ze heeft geen flauw idee meer waar ze is. Gelukkig schiet de onbekende man Slade Clauslyter haar te hulp. Samen halen ze een sterk monster neer, waarna een mysterieuze deur opduikt. Het toeval wil dat Slade een mysterieus sieraad om zijn pols heeft, de Geist Core. Deze reageert op de deur en laat de deur zich openen. En wat ze daar aantreffen … een atelier.

Met twee protagonisten die elk hun eigen beweegredenen hebben om op onderzoek te gaan valt er genoeg te beleven. Rias wil namelijk de winkel van haar vermiste opa herstellen en Slade wil achterhalen wat zijn vader toch bedoelde met zijn laatste woorden. Bovendien willen ze allebei achterhalen wat toch de oorzaak was van de mysterieuze verdwijning van de vele mensen in hun stadje Hallfein. Samen gaan ze op onderzoek uit!

Het spel begint al gelijk goed met allerlei opties om de beleving naar wens in te stellen. Denk aan visuele aanpassingen en de moeilijkheidsgraad. Het mooie daaraan is dat je het spel zo makkelijk of moeilijk kan maken als je wil. Afsluitend mag je ook nog kiezen voor welke protagonist je kiest: Rias of Slyde. De ervaring kan verschillen, omdat niet alle scènes gelijk zullen zijn bij beide protagonisten.

Turn-based gevechten

Hoewel Atelier Resleriana een nieuwe titel betreft, zijn er veel invloeden zichtbaar van eerder games. Zo keren turn-based gevechten terug, zijn de gebieden weer duidelijk afgebakend en maken bekende oud-personages hun terugkeer. Als eerste nu over de turn-based gevechten. Na Atelier Ryza en Yumia is het weer wennen om turn-based gevechten te hebben in de Atelier-reeks. Althans, voor de mensen die pas sinds Ryza zijn ingestapt. Voor wie al langer Atelier-games speelt, weet dat turn-based vroeger de standaard was. Je zou daarom haast kunnen zeggen dat het voelt als thuiskomen.

In het gevecht zijn er een aantal belangrijke zaken: timeline en party-opstelling. In de timeline zie je wie van je party wanneer aan de beurt is, evenals de tegenstander(s). Daarnaast zijn er ‘panel effects’ die juist in je voor- of nadeel kunnen werken. Als je kiest voor een normale aanval of skill, zie je gelijk wat de gevolgen zijn van de timeline. Dit is iets om op te letten, omdat je mogelijk net op een slecht ‘panel effect’ uitkomt of andersom. Het biedt net dat beetje diepgang naast het kiezen van je aanval. Ik noemde daarnet al een normale aanval of skill, maar er is nog veel meer. Denk aan items, Multi-Actions, Unite Attacks, blocks en meer. De positie van je teamgenoten maakt ook nog eens uit of ze wel of niet mogen aanvallen. Wat dat betreft is er meer dan zat om mee te spelen en je in te verdiepen. En toch blijft het in de basis simpel.

Ik heb me ontzettend vermaakt met dit vechtsysteem. In het begin lijkt het allemaal zo simpel en eentonig, maar er komt steeds meer bij. Het is daardoor zeer stapsgewijs. Als nadeel heeft het dat het uren duurt voor je een beetje de fijne kneepjes van het vak leert; iets wat je wel vaker ziet in Atelier-games. Het leukste deel vind ik het misbruiken van overpowered spul die je met synthesis hebt gemaakt in gevechten.

Op onderzoek uit

Voor je met synthesis kan beginnen heb je ingrediënten nodig. Deze kan je verzamelen in de wereld. In tegenstelling tot Atelier Yumia is Atelier Resleriana niet een openwereldgame. De gebieden zijn allemaal afgebakend, zoals herkenbaar is uit oudere Atelier-games. Persoonlijk vond ik het wel prettig dat het niet zo enorm was. Hierdoor voelde het net wat meer behapbaar aan en het is een fijne afwisseling van Yumia eerder dit jaar. Tijdens het verkennen kan je wisselen tussen Rias en Slade. Beide hebben zo hun manieren om obstakels te overkomen. Zo kan Rias haar zweep gebruiken en Slade zijn Geist Core. Daarbij moet er altijd wel opgelet worden welke kleur nodig is voor de interactie. Het komt regelmatig voor dat je een kleur nog niet hebt vrijgespeeld, waardoor je later moet terugkeren om dat deel van het gebied vrij te spelen. Dit van de kleuren is iets wat je vaker in de game tegenkomt, daarover straks meer.

Naast de normale gebieden zijn er ook Dimensional Paths. Dit zijn mysterieuze gebieden die Slade kan openen met zijn Geist Core. Deze veranderen elke keer van lay-out en kunnen zeldzame ingrediënten bevatten. Het rotte van deze dungeons is dat je de uitgang moet vinden, omdat je niet jezelf kan transporteren naar een ander punt.

Alchemie

Het belangrijkste en naar mijn mening leukste deel is alchemie via het synthesis-systeem. Wie vaker een Atelier-game heeft gespeeld, weet dat dit in de basis simpel lijkt tot je je er echt in gaat verdiepen. Als je wil, kan je de meeste absurde traits meegeven aan je items en voorwerpen waardoor je overpowered raakt of andere dingen kan bewerkstelligen. Geweldig dus, als je van dat soort dingen houdt. In Atelier Resleriana is het synthesis-systeem vrij simpel. Het werkt middels kleuren die je aan elkaar moet linken. Door extra ingrediënten toe te voegen kan je ook traits meegeven of zelfs kleuren aanpassen. Er zijn meer dan genoeg opties, maar toch simpel voor iemand die nooit een Atelier-game heeft gespeeld. Daarnaast kan je ook voorwerpen enhancen en zelfs nog de hulp van fairies inroepen.

In het begin van de game ontdekt Rias dat ze alchemie kan gebruiken. Iets wat ze totaal niet wist. Bovendien kan je amper gebruik maken van alchemie. Dat opent zich pas vele uren later in de game echt. Dat heeft als gevolg dat je de eerste uren meer bezig bent met het verhaal en vechten. Je zou het ook een trage start kunnen noemen.

De stad opknappen

Iets wat ook pas na een aantal uur tevoorschijn komt is het runnen van een winkel en het opknappen van de stad. Deze gameplayloop is zeer belangrijk, omdat je hierdoor verder kan komen in het verhaal. Voor het runnen van de winkel moet je voorwerpen te koop aanbieden. Natuurlijk moet er ook iemand in de winkel werken en daarvoor zijn fairies. Voor elke functie die ingevuld moeten worden moet je kiezen welke fairie het beste geschikt is voor die functie. Daarnaast kan je investeren in het stadje en zo de stad ontwikkelen. Dit is een cruciaal element van de game en iets wat je niet in elke Atelier-game tegenkomt.

Een ander leuk element is dat meerdere personages uit oude Atelier-games ook in dit deel voorkomen. Je kan onder andere Ayesha, Ryza en Izana ontmoeten en helpen. In ruil voor de hulp kan je nuttige dingen ontvangen.

Visueel niet perfect

Hoewel ik Atelier Resleriana op de Switch 2 heb gespeeld, is er geen aparte Switch 2-versie. Er is alleen een Switch-versie en die heeft zo zijn manco’s. Visueel is het allemaal maar matig. De cutscenes mogen er weliswaar goed uitzien, maar wanneer je vrij rondloopt zie je dat alles vrij wazig is. De personages kan je zelfs ruw noemen met alle kartelranden. De detaillering en scherpte missen, wat ik persoonlijk heel jammer vind. De artstijl is namelijk wel heel tof. Het heeft zo zijn eigen persoonlijkheid en is een stuk minder donker dan Yumia. De framerate is acceptabel. Mogelijk dat deze problemen op een ander platform minder spelen, maar helaas is de Switch-versie niet de moeders mooiste. Een Switch 2-versie had wat dat betreft niet misstaan. In een interview met Nintendo Life vertelde Junzo Hosoi dat er op dit moment geen plannen zijn voor een Switch 2-versie, omdat de game voor de Switch is ontwikkelt. Wie weet dat er in de toekomst nog updates komen of een verbeterde versie, maar voor nu lijkt het dat Switch-bezitters het met dit moeten doen.

Naast de mindere performance ben ik ook tegen bugs aangelopen. Zo wilde ik een keer in het menu de auto-block aanzetten om te testen. Toen ik dat deed en uit het menu wilde gaan, liep het menu geheel vast. Het menu bleef als een ghost in beeld staan en het spel reageerde amper meer op knoppen die werden ingedrukt. Uiteindelijk loste het zich vanzelf op na een paar minuten. Het was een gekke ervaring. Daarnaast ben ik meerdere keren vast komen te zitten op locaties waar ik niet meer uit kon komen. Ik kon bewegen en springen wat ik wilde maar los kwam ik niet. Het enige wat hielp was het transporteren naar een andere locatie. Hopelijk worden dit soort bugs er nog uitgehaald middels een update.

Welke Atelier-game moet ik kiezen?

Met zoveel keuze dit jaar aan Atelier-games kan het overweldigend voelen om ergens te starten. Zowel Yumia, Ryza als Resleriana zijn goede games om mee te starten. Een echt foute keuze zal je niet maken. Het belangrijkste is om te kijken wat je meer aanspreekt qua setting en vechtsysteem. Yumia is wat donkerder, heeft een openwereld en is real-time. Ryza is een complete trilogie en heeft semi-openwerelden. In deze trilogie merk je goed de transitie van de oudere delen naar een nieuwe stijl. Resleriana daarentegen voelt meer als vanouds door de turn-based gevechten. In de basis bieden ze allemaal dezelfde cyclus van exploreren, vechten, alchemie en opnieuw. Door deze vele keuzes zit er bijna altijd wel wat voor je tussen zolang je de gameplayloop leuk vindt. Kies daarom voor wat je leuk lijkt en geniet van wat Atelier te bieden heeft.