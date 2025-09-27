Gameplaybeelden van Professor Layton and the New World of Steam zijn verschenen

Eerder deze week kregen we te horen dat het allernieuwste Professor Layton-spel vertraging heeft opgelopen. Dat betekent dus dat de game niet meer dit jaar verschijnt, maar is doorgeschoven naar 2026. Gelukkig is Level-5 dit jaar aanwezig bij de Tokyo Game Show en kon Professor Layton and the New World of Steam kort gespeeld worden. Dat is dan ook de reden dat we nu online een stukje van deze titel te zien krijgen. Dus, kan je niet wachten? Neem dan vooral een kijkje naar de video onderaan dit artikel!

In Professor Layton and the New World of Steam gaan Professor Layton en Luke opnieuw op een spannend avontuur. Luke heeft Professor Layton een brief gestuurd met daarin de vraag of hij naar een plek kan komen die hij nog nooit eerder heeft gezien, namelijk Steam Bison in Amerika. Het is misschien goed om te weten dat dit avontuur een jaar na Professor Layton en de Verloren Toekomst plaatsvindt en dat het verhaal dit keer iets anders verloopt. Terwijl onze favoriete personages samen puzzels oplossen zal de stad om hen heen veranderen. Welke geheimen zal dit dorp allemaal hebben?