Rise of The Tomb Raider nu te spelen op Switch 2

Een verrassende aankondiging in de sizzle reel van de Nintendo Direct vandaag. Rise of The Tomb Raider: 20 Year Celebration is namelijk per direct te koop en te spelen op de Switch 2. De game die oorspronkelijk iin 2015 verscheen is hiermee voor het eerst op een Nintendo platform te spelen. Hoewel het nog geen 20 jaar geleden is dat de game verschenen is, is het wel 20 jaar siinds de reboot van de serie.

Deze nieuwe versie bevat een uitstekend verhaal met alle DLC die er oorspronkelijk voor is verscchenen. Met uitdagende puzzels, intense gevechten of juist meer een stealth aanpak is er voor iedere speler wel wat te vinden in deze game. Verder zijn alle eerdere exclusieve outfits toegevoegd en alle extra’s. Denk hierbij aan speciale skins en een hogere moeilijkheidsgraad. Voor dit allemaal ben je normaal € 29,99 kwijt, maar er is een tijdelijke korting zodat die € 23,99 kost in de eShop.