Augustus Pokémon Go Community Day heeft Rookidee als ster

De volgende Pokémon Go Community Day is bekend gemaakt en het is weer tijd voor een Pokémon uit Galar. Op 30 augustus tussen 14:00 en 15:00 lokale tijd kun je Rookidee constant tegenkomen in het spel. Niet alleen de normale variant zal te vangen zijn, maar ook de shiny variant is te vinden.

Wanneer je tijdens het evenement tot en met 6 september 22:00 lokale tijd de Pokémon evolueert naar Corviknight zal die de aanval Air Cutter leren. Ook is er een gratis Timed Research die je na het evenement kunt voltooien. Hiermee krijg je een Rookidee met een speciale achtergrond. Om de research te krijgen moet je wel even inloggen tijdens het evenement.

Natuurlijk zijn er tijdens het evenement ook andere bonussen.

Eieren hebben 1/4 afstand nodig om uit te komen

2× Catch Candy

Grotere kans op Candy XL

Lure Modules en Incense duren drie uur

Tot 22:00 (op 30 augustus) extra special trades en minder Stardust kosten

Rookidee photobomb bij snapshots

Meer informatie is te vinden in de blog post op de Pokémon Go site.