Kijk hem hier: Om 15:00 de Pokémon Presents met vanaf 14:00 een pre-show van DJ Pikachu

Vandaag is het zo ver, een nieuwe Pokémon Presents. Deze bijzondere Presents was al een lange tijd geleden aangekondigd. Normaal gebeurd zoiets een paar dagen van tevoren, maar nu al zo’n twee maanden. De Presents zal volgens de Koreaanse video zo’n 24 minuten duren en bevat informatie over alles van Pokémon. Niet alleen games kunnen de revue passeren, maar ook anime, TCG en muziek. Wel is het bekend dat Pokémon Go een grote aankondiging heeft.

Voorafgaand aan de Presents heeft Pokémon een speciale pre-show met een Pikachu dj. Deze begint om 14:00. Vooralsnog heeft alleen de Koreaanse YouTube een stream klaarstaan, dus deze zijn voor nu toegevoegd aan het artikel. Zodra er Engelstalige versies komen zullen we het updaten.