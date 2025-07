Pokémon kondigt Pokémon Friends aan

Tijdens de Pokémon Presents is een nieuwe puzzel titel aangekondigd. Pokémon Friends is een nieuwe game voor iOS, Android en Switch. De game zal je als speler verschillende puzzels laten oplossen en is gethematiseerd rondom verschillende plush Pokémon. Het spel laat je als speler verschillende soorten puzzels oplossen. Dit kan variëren van het zoeken van het juiste pad tot het draaien van elementen om een pad te maken en nog veel meer.

Iedere puzzel geeft digitale wol die je nodig hebt om plush Pokémon te maken. Deze kun je vervolgens gebruiken om digitale kamers mee op te leuken. Hoeveel puzzels er precies zullen zijn, is onbekend. Wel zal de game vandaag al verschijnen voor alle platformen. Op het moment van schrijven is de game op Android wel te downloaden al met een Amerikaans account, in Nederland is die niet beschikbaar. We vragen na bij Pokémon of die wel nog moet verschijnen.

Opvallend is dat de game wel op de Nederlandse eShop te vinden is, maar daar kost de game € 9,99 of met een bundel is die € 39,99.