Aurascope aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Nick Oztok heeft bevestigd dat zijn nieuwe project, Aurascope, onderweg is naar de Nintendo Switch 2. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de game belooft een spannende mix van actie en avontuur. Binnenkort wordt er een Kickstarter-campagne gelanceerd waarin meer details worden gedeeld.

Aurascope is een 2D action-adventure collectathon platformer met puzzel- en RPG-elementen. Spelers volgen Trace en Aurora, twee vrienden die op avontuur gaan om de geheimen van de mysterieuze Aurascope te ontdekken. Met dit krachtige artefact, afkomstig van buiten de sterren, verzamel je Energy Cores om de eilanden van Starlight weer van energie te voorzien. De game biedt een verhaalmode, uitdagende gevechten en diverse uitdagingen. Je kunt solo spelen of vrienden uitdagen in head-to-head matches en time trials. Trace en Aurora hebben unieke vaardigheden en tools, waardoor ze elk obstakel kunnen overwinnen.

Ben jij benieuwd naar Aurascope? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.