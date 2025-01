Nintendo Switch 2 Experience site open, aantal locaties al beschikbaar

Gisteren is natuurlijk de Nintendo Switch 2 officieel onthuld en we horen pas meer over de console tijdens de Nintendo Direct op 2 april. Echter, vlak na die direct (twee dagen later) begint Nintendo al met een wereldwijde tour langs verschillende landen om de Switch 2 te tonen en gamers er mee aan de slag te laten gaan. In Europa doet de tour onder andere steden aan als Parijs, Berlijn, Londen, Milaan en Amsterdam (eigenlijk Zaandam). Die van Amsterdam is tussen 9 en 11 mei en hiervoor kun je je vanaf morgen 15:00 opgeven. Hiervoor kies je een tijdslot en wanneer je uitgekozen wordt mag je aan de slag met het apparaat.

Hoewel die van Amsterdam morgen pas open gaat, zijn er al steden waar je je voor kunt opgeven zoals Londen en Parijs. Zolang je in Europa woont mag je je voor deze locaties ook inschrijven. Dit kan tot en met 26 januari 23:59 op deze site.

Let op!

Waar je goed op moet letten is dat je per account je maar mag opgeven voor een enkele locatie. Hoewel de site toestaat dat je je voor meer opgeeft, heeft Nintendo Nederland ons laten weten dat dit zeer afgeraden is. Daarnaast kun je maximaal zes tickets aanvragen. Hiervoor moet je wel zorgen dat iedereen die mee gaat in dezelfde NSO-familie zit. Denk dus goed aan deze voorwaarden.