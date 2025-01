Synth Beasts aangekondigd voor Nintendo Switch en Switch 2

Radhood heeft bevestigd dat hun nieuwe game Synth Beasts onderweg is naar zowel de Nintendo Switch als de aankomende Nintendo Switch 2. Hoewel een exacte releasedatum nog ontbreekt, belooft de game een unieke combinatie van actie en strategie.

Synth Beasts is een monster-taming action RPG die elementen uit The Legend of Zelda en Pokémon combineert, met een visuele stijl geïnspireerd door Octopath Traveler. Je speelt als een experimenteel wezen dat ontsnapt is aan zijn scheppers. Je doel? Overleven, ontdekken en misschien zelfs wraak nemen. In een gestolen boot verken je een open oceaan en bezoek je eilanden vol mislukte experimenten, de zogenaamde Synth Beasts. Spelers kunnen meer dan 40 Synth Beasts vangen, trainen en gebruiken in intense gevechten. Jouw keuzes bepalen het verloop van het verhaal: zoek je wraak, of kies je ervoor om de wetenschappers die je hebben gecreëerd te sparen?

Ben jij benieuwd naar Synth Beasts? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.