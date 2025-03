Baki Hanma: Blood Arena aangekondigd

Aan het begin van dit jaar schreven we een artikel over Punch-Out!!. Deze klassieke franchise had veel fans, maar het is niet waarschijnlijk dat er ooit nog een nieuwe game van zal verschijnen. Maar wellicht kan dit het leed wat verzachten: Baki Hanma: Blood Arena zal in september uitkomen en heeft inspiratie gehaald uit de oude Punch-Out!!-games!

Blood Arena is geïnspireerd door de Baki-anime op Netflix, die op zijn beurt is gebaseerd op de populaire Baki-manga. De serie gaat over de gelijknamige Baki, een topvechtsporter die traint zodat hij ooit zijn vader kan verslaan. Uiteraard betekent dit niet dat Baki vijf keer per week in de sportschool staat, dit moet natuurlijk wel iets dramatischer. Zo vecht hij in het eerste seizoen van de anime tegen vijf levensgevaarlijke criminelen die uit de gevangenis zijn ontsnapt om hem op te zoeken.

In lijn met het bronmateriaal speel je in Blood Arena Baki terwijl je het opneemt tegen verschillende tegenstanders. Deze twaalf tegenstanders hebben allemaal een andere vechtstijl, en je zult je eigen tactieken hierop moeten aanpassen. De gevechten zijn in 2D, maar in plaats van de vechters vanaf de zijkant te zien, kijk je nu mee van achter Baki’s rug. Het typische Punch-Out!!-gevoel dus! Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de comments.