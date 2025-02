Balatro en Like a Landlord winnen van PEGI en zijn nu PEGI 12

Balatro verscheen begin vorig jaar voor het eerst en is sindsdien uitgegroeid tot een enorme hit. De game is door één developer gemaakt zonder er te veel van verwachten. Ondertussen is die echter miljoenen keren verkocht over verschillende platformen, heeft het samenwerkingen met enorme franchises en is die zelfs genomineerd als Game of the Year.

Het op het oog simpele kaartspelletje heeft enorm veel diepgang en heeft in essentie niets te maken met gokken. Hoewel het gebruik maakt van elementen als pair, flush enzovoort kun je met het spel niet gokken met de kaarten. Helaas zag PEGI dit anders. Die plakten een PEGI 18 rating op vanwege gokelementen. In een statement van PEGI laat de organisatie weten dat Balatro en een andere game, Like a Landlord, succesvol tegen deze rating hebben gestreden.

Beide games kunnen nu aan spelers van 12 jaar en ouder worden verkocht in plaats van de harde 18+ eis. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker om de games te marketen en verkopen. Het leidt bovendien tot een vernieuwing van hoe PEGI naar gokken in games kijkt. Ze zullen nu minder snel iets bestempelen als gokken.