Despelote verschijnt in mei op de Nintendo Switch

Afgelopen december werd er aangekondigd dat Despelote naar Nintendo’s hybride console zou komen. Dat is dus nog niet zo lang geleden, maar toch maakte ontwikkelaars Julián Cordero en Sebastián Valbuena samen met uitgever Panic gisteravond laat de releasedatum al bekend. Daardoor weten we dat dit voetbalspel over een paar maanden op donderdag 1 mei uitkomt. De prijs is op dit moment nog onbekend, maar er is al wel een demoversie te downloaden via Steam voor als je echt niet kan wachten.

Despelote is een voetbalgame dat gaat over de mensen die wonen in de Spaanse hoofdstad van Ecuador. Het zal je dan ook niks verbazen dat je de straten en parken van Quito verkent terwijl je aan het dribbelen, schieten en passen bent. Dit alles beleef je door de ogen en oren van de achtjarige Julián. Verder biedt deze titel een realistische blik op voetballen en een levendige wereld vol met personages waarmee je gespreken kunt voeren. Evenals zijn de foto’s en geluiden uit dit spel op een locatie in Ecuador opgenomen, waardoor een sterk gevoel kan worden opgewekt bij de speler.

Ben je benieuwd geworden naar Despelote? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer.