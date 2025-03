Balatro grote winnaar op de 2025 Game Developers Choice Awards

Gisteravond vond in San Francisco weer het jaarlijkse Game Developers Choice Awards gala plaats. Grote winnaar van de avond was Balatro. De game won in meerdere categorieën: Beste Design, Beste Debuut en de Innovatie Award. Maar de belangrijkste is misschien wel die van ‘Game of the Year’. In die categorie versloeg het de PlayStation game Astro Bot die in december nog de Game of the Year award won op The Game Awards 2024. Een andere Switch game die in de prijzen viel is Life is Strange: Double Exposure. Life is Strange: Double Exposure won de ‘Social Impact’ award.

De Game Developers Choice Awards is onderdeel van de Game Developers Conference (GDC), het grootste jaarlijkse event voor de professionele game industrie. De awards die gisteravond zijn uitgereikt vormen de prijzen die game ontwikkelaars aan elkaar uitdelen. En zijn dus niet gebaseerd op stemmen van gamers. Mocht je willen weten welke games er nog meer in de prijzen zijn gevallen, bekijk dan onderstaande winners reveal video. Of neem een kijkje op de website van de Game Developers Choice Awards. Daar vind je een lijst met voor elke categorie de genomineerden en de winnaar.